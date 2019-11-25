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Песков отказался комментировать данные о рекордной протестной активности россиян

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не видели исследования о рекордном количестве акций протеста в России в 2019 году и ждут появления каких-либо "сравнительных показателей", а затем будут реагировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Протесты в Москве

На брифинге его попросили прокомментировать публикацию "Коммерсанта" о том, что в Центре социально-трудовых прав (ЦСТП) зафиксировали 1443 протестов в России с начала года и назвали это рекордным показателем за последние несколько лет. В среднем в год в стране проходит от 1200 до 1500 протестов. ЦСТП публикует доклад "Как протестуют россияне" раз в квартал.

"Определенная общественная реакция на те или иные события была всегда, поэтому были бы интересны те цифры, которые социологи готовы предложить на наш суд", - добавил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков Кремль ЦСТП

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