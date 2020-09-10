Суд передал государству имущество экс-главы Марий Эл на 375 млн руб.

Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов в Басманном суде Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ через суд добилась обращения в доход государства незаконно нажитого имущества экс-главы МарийЭл Леонида Маркелова.

"Общая сумма обращенных в доход Российской Федерации объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве. В Генпрокуратуре уточнили, что такое решение было принято Ленинским судом Ульяновска.

Это уже второй иск замгенпрокурора к Маркелову и его соучастникам о взыскании в казну государства имущества, приобретенного коррупционным путем.

Суд в Нижнем Новгорода в ноябре 2019 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Маркелову и 10 соответчикам (двум физическим и восьми юридическим лицам) о взыскании в казну имущества стоимостью 2,2 млрд рублей. Это решение уже вступило в силу.

Экс-глава Марий Эл обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285) и незаконном приобретении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

По его делу проходят глава марийской телекомпании Наталья Кожанова, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, которой инкриминируется злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Следствие считает, что полученная Маркеловым взятка маскировалась под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.

Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от следствия и находится в розыске.