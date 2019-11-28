В Петербурге задержали ассенизатора после жалоб горожан на едкий запах

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника токсичных запахов в южной части Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в четверг.

Ранее в ноябре в аварийные службы северной столицы стали поступать многочисленные жалобы жителей района Купчино на неприятные запахи, исходящие из подземных коммуникаций. К изучению ситуации подключились полицейские.

В итоге сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника, им оказался 48-летний житель Купчино, который работает частным ассенизатором. В работе мужчина использует свой автомобиль ГАЗ с цистерной и насосом, рассказали в ведомстве.

Ассенизатор признался, что вечером 20 ноября выполнял заказ: в районе Грузового проезда перекачал из емкости, установленной на "Газели", неизвестную жидкость, которую потом слил в канализационный сток по Малой Карпатской улице. Ранее было установлено, что токсичные запахи исходили именно отсюда. Теперь выяснилось, что их причиной являются слитые отходы, пояснили в МВД.

Материалы по данному факту передали в следственные органы для принятия процессуального решения, отметили в полиции.

По данным СМИ, едкий запах среди прочего заставил переселять пациентов крупнейшей на юге Петербурга детской больницы №5 им.Филатова.

В начале февраля из разных районов Петербурга один за другим в МЧС стали поступать звонки о запахе газа на улицах. В социальных сетях петербуржцы стали жаловаться на неприятных запах в Красносельском, Петроградском и Василеостровском районах, в том числе в квартирах. Из-за запаха газа были эвакуированы две школы в Красносельском районе. Позже было установлено, что источником запаха является емкость, обнаруженная на свалке на проспекте Народного Ополчения. В марте компанию-владельца этой емкости оштрафовали на 200 тысяч рублей.