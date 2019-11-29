Космический грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-12" в пятницу затопят в Тихом океане

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-12", являющийся рекордсменом по времени полета до Международной космической станции, в пятницу будет отстыкован от МКС и затоплен, сообщили "Интерфаксу" в ЦНИИмаше.

Расстыковка "Прогресса МС-12" и МКС запланирована на 13:25 по московскому времени. В 16:39 должен включиться двигатель корабля, который затормозит его и поможет сойти с орбиты, затем "Прогресс" войдет в плотные слои атмосферы и частично сгорит, а оставшиеся фрагменты упадут в несудоходном районе Тихого океана в 17:19 по московскому времени.

"Прогресс МС-12" был отправлен в космос 31 июля с Байконура. Он добрался до МКС за 3 часа 19 минут по трехвитковой схеме. Таким образом, "Прогресс МС-12" установил рекорд по времени полета с Земли до станции. Предыдущий рекорд принадлежал кораблю "Прогресс МС-11", который в апреле 2019 затратил 3 часа 21 минуту на "дорогу" от Байконура к МКС.

Через неделю к МКС отправится новый космический грузовик "Прогресс МС-13". Изначально его запуск намечался на 1 декабря, но из-за неисправного трубопровода, который пришлось заменить, старт перенесли на 6 декабря со стыковкой 9 декабря. На станции его встретит международный экипаж в составе командира Луки Пармитано (Европейское космическое агентство) и бортинженеров Александра Скворцова, Олега Скрипочки ("Роскосмос"), а также Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Меир (NASA). Им предстоит разгрузить корабль, который доставит продовольствие, воду, топливо, запас воздуха и оборудование для научной программы МКС.