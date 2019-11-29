Что произошло за день: пятница, 29 ноября

Теракт в Лондоне, задержание шпионки в Севастополе, законопроект о профилактике домашнего насилия

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих в районе Лондонского моста. Полиция расценивает преступление как теракт. Нападавший убит, у него был муляж взрывного устройства. В полиции пока не озвучили число раненых, однако The Guardian уже сообщила о пяти пострадавших. Место происшествия остается оцепленным.

- В Севастополе россиянку задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным ФСБ, женщина собирала военные сведения. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

- Роскомнадзор опубликовал список сайтов, распространяющих фейк-ньюс. В него попали сообщества "ВКонтакте", включая страницы РБК, Mash и "Лентача". Причем причиной внесения в список были не только посты, но и комментарии пользователей. В РБК заявили, что действия Роскомнадзора нанесли ущерб их репутации, а в ведомстве подчеркнули, что претензий к самим изданиям нет. Позднее пресс-секретарь Роскомнадзора сообщил, что список был тестовый и в будущем будет изменен.

- Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия. В нем предусмотрено вынесение защитного предписания, которое должно защитить жертву насилия от контактов с обидчиком. На время действия документа нарушитель должен находиться на профилактическом контроле.

- Новый фигурант "дела 27 июля" отправлен под арест. Сергей Суровцев, которого обвинили в применении насилия к росгвардейцу, будет находиться под стражей до 27 января.

- Утром в пятницу произошел сбой сразу на обоих МЦД. График движение поездов по Московским центральным диаметрам был нарушен из-за подозрений на неисправность составов. Между тем вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил в интервью "Ъ", что сбои на МЦД связаны с плохой информированностью граждан и техническими недочетами.

- Назначен новый глава пресс-службы ГУ МВД по Москве. Владимир Васенин пришел на смену Юрию Титову, которого критиковали из-за публикации на сайте полиции недостоверных фотографий по делу журналиста Ивана Голунова.