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Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Такие вопросы в московской партийной приемной Медведева поднял один из пришедших на прием. Он рассказал, что автомобилисты считают нецелесообразным снижать с 20 до 10 км в час нештрафуемый порог превышения скоростного режима на дороге.

"Я пока не предрешаю окончательного подхода",- уточнил Медведев, пообещав, что профильные ведомства займутся этим вопросом.

"По моим ощущениям эти 10 км на машине очень часто не ловятся водителем. Другими словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей просто к ответственности привлекать в ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения",- сказал лидер "Единой России".

"Я действительно считаю, что 10 км - это непонятно, чуть-чуть нажал и всё", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев

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