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Возможность снизить лимит превышения скорость объяснили качеством камер

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - У комплексов фотовидеофиксации на столичных дорогах достигнута такая точность работы, что она позволяет снизить порог превышения скорости, после которого выписывается штраф.

Как заявил руководитель Центра организации дорожного движения столицы Вадим Юрьев, если говорить в целом о приборах, то это плюс-минус 2 км/ч.

В РоссииМинтранс поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/чЧитать подробнее

"Если говорить о совместной работе правительства Москвы и ГИБДД столицы, то мы добились показателя - на миллион постановлений (о штрафах) всего 14 ошибок. То есть система практически не ошибается", - констатировал он.

Порог превышения допустимой скорости предлагается понизить с 20 км/ч до 10 км/ч". На первом этапе его планируется снизить до 10 км/ч в населенных пунктах, затем и на остальных территориях.

В середине декабря 2018 года правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД (ГИБДД) и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях и введению штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч. В настоящее время превышение разрешенной скорости в пределах 20 км/ч штрафами не облагается. 27 декабря Минтранс поддержал это предложение. В "Единой России" выступили против инициативы.

Москва

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