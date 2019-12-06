Что произошло за день: пятница, 6 декабря

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Студента ВШЭ Егора Жукова приговорили к трем годам условно. Его признали виновным в призывах к экстремизму через видеоролики на канале в YouTube. Изъятую при обыске технику Жукову вернут, а фигурку трех лягушек и либертарианский флаг решили уничтожить. Ранее гособвинение просило для блогера наказания в виде четырех лет колонии общего режима. Сам Жуков заявил, что условный приговор - не окончательная победа, предстоит вчитаться в решение суда. Молодого человека уже приняла к себе на работу "Новая газета", главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов предложит ему должность внештатного корреспондента.

- Суды вынесли решение по делам четырех фигурантов "дела 27 июля". Признавший вину Павел Новиков получил штраф в 120 тысяч рублей за то, что ударил полицейского наполненной бутылкой. Никиту Чирцова отправят в колонию на год за то, что он толкнул полицейского в грудь и плечо. Владимира Емельянова признали виновным в том, что он схватил росгвардейца сзади и потянул на себя, и приговорили к двум годам условно. По делу Сергея Фомина, которого обвиняли в том, что он вышел из оцепления с ребенком на руках, следствие прекращено. Руслан Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников получили, соответственно, 3 года колонии, 2,5 года колонии и 2 года условно за избиение росгвардейца.

- Россия помогла США вычислить предполагаемого хакера Максима Якубца. На сайте Минфина США были опубликованы показания агента ФБР, согласно которым российские правоохранительные органы по запросу Штатов установили личность главы хакерской группировки Evil Corp. по адресу электронной почты. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия выступает за сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, но против преследования российских граждан. Накануне стало известно, что Якубец попал под санкции США, а за информацию о нем обещают награду в $5 млн.

- По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" и его брата задержали шесть человек. Это произошло в результате спецоперации в Москве и Ингушетии. Среди взятых под стражу - главарь преступной группы Хасан Полонкоев.

- В Сингапуре арестовано судно попавшей под санкции США компании "Гудзон". Там сообщили, что корабль застрял в Сингапуре из-за поломки, но большинство ремонтных предприятий отказались помогать из-за санкций. За стоянку накопился долг, из-за которого "Гудзон" может лишиться судна.

- На авиабазе во Флориде произошла стрельба. По последним данным, погибли стрелок и трое его жертв. Это уже второй подобный инцидент за неделю: 5 декабря стало известно о стрельбе на объединенной базе ВМС и ВВС США Перл-Харбор - Хикем, тогда погибли двое.

- 2019 год может стать самым теплым в России за всю историю наблюдений. И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что период с января по ноябрь уже стал самым теплым с 1879 года.