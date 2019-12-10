Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение об увольнении госслужащих, позволивших хамить людям, которые к ним обратились.

"Я разделяю вашу позицию, человек пришел на работу в государственные органы, муниципальные. Хамит, людей оскорбляет, полностью согласен (что таких чиновников нужно увольнять - ИФ)", - сказал он в ответ на соответствующее предложение члена СПЧ Кирилла Кабанова во вторник.

Вместе с тем он отметил, что в УК есть статьи за оскорбления, и "надо посмотреть практику применения". Путин предложил подумать о том, как это отрегулировать в нормативной базе.