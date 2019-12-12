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Россия объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата

Россия объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата
Здание посольства Германии в Москве
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве в ответ на выдворение двух российских дипломатов из Германии, заявили в четверг в МИД России.

"Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в связи с вызовом в МИД РФ посла ФРГ Гезы Андреаса фон Гайра.

Как отмечается, российская сторона руководствовалась принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В связи с этим РФ в порядке ответной меры "приняла решение об объявлении "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в России".

Они должны будут покинуть территорию РФ в течение семи суток. Послу ФРГ вручена "нота соответствующего содержания", отметили на Смоленской площади.

Ранее дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что в четверг посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гейр был вызван в МИД РФ в связи с высылкой российских дипломатов из ФРГ.

Российский след в убийстве в Берлине

4 декабря стало известно, что правительство ФРГ высылает из страны двух сотрудников посольства РФ в Берлине в связи с расследованием громкого убийства в столице Германии. 23 августа там убили гражданина Грузии и РФ Зелимхана Хангошвили, участника второго чеченского конфликта. Он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. В ФРГ утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия и объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ, Москва пообещала ответить Берлину на этот шаг.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

По подозрению в убийстве задержан россиянин. В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сделали вывод о том, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб. Как сообщил журнал Der Spiegel, в поданных на визу документах мужчина указал, что его зовут "Вадим Андреевич Соколов, 49 лет, из Иркутска" с пропиской в Санкт-Петербурге.

Накануне The Insider, Bellingcat и Der Spiegel опубликовали еще одно расследование, согласно которому "Вадима Соколова" в действительности зовут Вадим Красиков. По данным расследователей, до 2015 года он находился в розыске в России за убийство, обстоятельства которого схожи с преступлением в Берлине.

Подозреваемый в убийстве Хангошвили отказался давать показания. По данным берлинской прокуратуры, подозреваемый во время допроса молчал и "вел себя как профессионал".

МИД РФ Германия

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