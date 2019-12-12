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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Из-за пожара на "Адмирале Кузнецове" в больницы попали восемь человек

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Восемь человек оказались в больницах после пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, восемь из них решено госпитализировать. При этом, по разным данным, до трех человек могут быть в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агенства.

Утром в четверг произошел пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", с 2018 года проходящем ремонт на 35-м судоремонтном заводе. В центре судоремонта "Звездочка" заявили, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ. По данным источника агентства, площадь пожара на корабле, по последним данным, составила до 600 квадратных метров, объявлен второй ранг сложности пожара.

В штабе Северного флота заявили, что боеприпасов и вооружения на корабле нет. "Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы и пожарным расчетом судоремонтного завода очаг задымления был локализован", - сказали в пресс-службе флота.

Причиной пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" мог стать человеческий фактор при проведении регламентных сварочных работ, сообщил "Интерфаксу" глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Хроника Пожар на "Адмирале Кузнецове"
Адмирал Кузнецов

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