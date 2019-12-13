Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Пожар на Варшавском шоссе, переход ЦСКА под контроль государства и запертый школьницей воришка

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крупный пожар произошел на Варшавском шоссе в Москве. Площадь пожара достигала 7 тыс. кв. метров, обрушились конструкции перекрытия, на месте взрывались ёмкости с лакокрасочными изделиями, к тушению были привлечены вертолёты. Через несколько часов возгорание было потушено. По данным источника, на складе хранились ткани. В результате ЧП пострадал один пожарный.

- ФК ЦСКА перейдет под госконтроль после передачи ВЭБ более 75% акций клуба. Как пояснил глава госкорпорации Игорь Шувалов, планируется конвертация долга, который был получен клубом при строительстве стадиона. Эту меру в ВЭБ называют временной. Между тем президента ЦСКА Евгения Гинера отстранили от футбола на три месяца за комментарий о судействе.

- В Кремле назвали "очень неприятной" демографическую ситуацию в России. Власти страны надеются, что нацпроект минимизирует негативные последствия демографической ямы. В Минтруде заявляют, что рекордно высокая естественная убыль населения в текущем году прогнозировалась заранее и правительство было к этому готово.

- Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Большинство аналитиков ожидали такой шаг от регулятора. Кроме того, ЦБ понизил прогноз по инфляции в РФ в 2019 году до 2,9-3,2%. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, ставки по ипотеке могут снизиться до 7-8%.

- В "Рамблере" прокомментировали ситуацию с Nginx. Глава совета директоров "Рамблера" Лев Хасис заявил, что компания внимательно изучит все документы после скандала с обысками и заявлением Rambler Group о правах на веб-сервер Nginx, которые якобы были нарушены в результате действий третьих лиц. На ситуацию уже отреагировал "Яндекс": там отметили, что преследование за создание программ с открытым исходным кодом может негативно сказаться на IT-рынке.

- Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу. Злоумышленник обманом заставил школьницу впустить его, а та, уйдя на занятия, не забыла закрыть дверь. Вора на месте преступления задержала полиция.