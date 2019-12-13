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В Москве полностью потушили пожар на Варшавском шоссе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание на складе на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 16:39 пожар полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе главка. Ранее в пятницу в столичном управлении министерства сообщали, что им удалось частично справиться с огнем.

Пожар на складе на юге Москвы

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе, д. 129, к. 2 в пятницу, 13 декабря, загорелись склады на площади 200 кв.м. Впоследствии площадь пожара достигла 7 тыс. кв. метров. Произошло обрушение конструкций перекрытия на площади 300 кв.м.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, внутри склада находятся ткани. К тушению были привлечены два вертолёта. В 15:02 пожар был локализован.

Передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве превышения ПДК вредных частиц продуктов горения, превышение ПДК в атмосферном воздухе в районе пожара не выявила.

По данным МЧС России, в ходе тушения возгорания пострадал один пожарный. В столичном управлении министерства также сообщали, что во время пожара на складах взрывались с легковоспламеняемой жидкостью.

МЧС Москва Варшавское шоссе

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