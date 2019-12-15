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Володин расценил как угрозу призыв японских коммунистов объявить Курилы своей территорией

Володин расценил как угрозу призыв японских коммунистов объявить Курилы своей территорией
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин жестко ответил на призыв объявить Курильские острова территорией Японии.

Он заявил журналистам, что такие высказывания подрывают доверие стран друг к другу.

"Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов", - подчеркнул он, добавив, отдают ли себе в этом отчет японские политики.

Володин также продолжил: "Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?".

История учит, заключил Володин, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика.

Как стало ранее известно, председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии потребовал вернуть Японии весь Курильский архипелаг, включая северные территории.

Кадзуо считает, что на переговорах с Москвой японской стороне необходимо обозначить позицию: весь Курильский архипелаг является японской территорией. Только таким образом можно будет добиться возвращения островов южной части Курил, считают в его партии.

Япония Курилы Курильские острова Вячеслав Володин

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