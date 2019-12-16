Глава Мосгорнаследия назвал сроки завершения реставрации кинотеатра "Художественный"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Реставрацию московского кинотеатра "Художественный" планируют завершить в конце 2020 года, заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Сейчас завершается укрепление конструктива здания, в том числе исторических элементов лепного декора, работы завершены на 60%, добавил он. По словам чиновника, сейчас в мастерской на реставрации находится более тысячи фрагментов декора.

"По оценке специалистов, как минимум 40% подлинного декора вернется, мы работаем над тем, чтобы как можно больше подлинных элементов вернулось в первозданном виде на объект", - заверил он.

По словам Емельянова, стену северного фасада частично демонтировали, поскольку здание было в аварийном состоянии, там перебрали историческую кладку. На прошлой неделе Мосгорнаследие сообщило о частичном демонтаже стены после публикаций фотографий здания в СМИ и соцсетях и появившихся предположений, что "Художественный" решили снести вслед за киноцентром "Соловей".

Кинотеатр "Художественный" построили в 1908 году по проекту Николая Благовещенского. Это было первое здание в Москве, предназначенное и оборудованное именно для показа фильмов. В 1912-1913 годах здание перестроили по проекту Федора Шехтеля.

В декабре 2016 года кинотеатр перешел из ведения городского департамента культуры под управление компании "Пионер". Она планировала вложить в его развитие больше 1 млрд рублей и провести его реконструкцию. В апреле 2018 года градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась продлить срок реставрации здания до конца 2020 года. В декабре 2018 года сообщалось, что в кинотеатре завершены противоаварийные работы и реставрация начнётся в 2019 году.