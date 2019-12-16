Яровая предложила обсудить возможность отказа от болонской системы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая не считает естественным деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру и предлагает изучить это вопрос и решить, стоит ли их оставлять в системе высшего образования. Она сказала это на заседании президиума Совета законодателей.

Для этой работы она предложила создать комиссию, куда вошли бы представители профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, а также профильных министерств.

Слова "бакалавр" и "магистр" впервые появились в законе об образовании в 1996 году, когда "все копировалось под Запад без понимания зачем, почему", напомнила вице-спикер и назвала попытку ввести болонскую систему в российских вузах "миной замедленного действия".

На бакалавров вузы выделяют одно количество бюджетных мест, для магистров мест существенно меньше, отметила она. К примеру, на 2020-2021 годы на бюджетные места в бакалавриат заявлено 312 тысяч мест, а на магистратуру 116 тысяч. Яровая считает это "понуждением к платному образованию". В результате не каждый отучившийся на бакалавра на бюджете сможет обеспечить себе высшее образование, считает она. Кроме того, есть много специальностей, по которым бакалавра на работу не возьмут. "Получается, это недообразование", - заключила она.

По ее словам, до сих пор в законе нет определений бакалавра и магистра, "потому что разграничить это искусственно деление невозможно". Яровая считает, что в этой ситуации пора разобраться.

Вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру Владимир Путин поднял на недавнем заседании Совета при президенте по русскому языку, напомнила Яровая.

На этом заседании 5 ноября Путин усомнился в эффективности этой схемы для подготовки учителей русского языка. При этом он признался, что у него нет ответа на этот вопрос и что он допускает пригодность деления на бакалавриат и магистратуру для технических специальностей.