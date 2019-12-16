Директора ФБК Жданова отпустили из ОВД без составления протокола

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отпустили из ОВД. Ранее в понедельник его задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток за летнюю протестную акцию.

"Его отпустили. Существует такая порочная практика, когда человека не хотят просто так выпускать из спецприемника, например, потому что рядом с воротами собралось большое количество журналистов или друзей. Его ведут, сажают в автозак, везут в ОВД, где его оформляли и выпускают там. Это ничем не регламентировано, никакого протокола на Ивана не составили", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Владимир Воронин.

При этом независимо от задержания Жданова вызвали в управление Федеральной службы судебных приставов по уголовному делу о неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК) из-за фильма "Он вам не Димон".

В августе приставы завели уголовное дело из-за неисполнения решения суда в отношении Жданова.

Удалить из интернета фильм-расследование "Он вам не Димон" ФБК и его основателя Алексея Навального в сентябре 2017 года обязал Люблинский суд Москвы по иску бизнесмена и фигуранта расследования Алишера Усманова. Позже Мосгорсуд уточнил, что удалить необходимо только те фрагменты фильма, которые Усманов оспаривал.

В феврале аналогичное дело возбудили в отношении бывшего главы ФБК Романа Рубанова. Он был объявлен в федеральный розыск.