Защита Соколова получила часть результатов психиатрической экспертизы историка

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Медики в Москве завершают проверку на вменяемость обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) историка Олега Соколова, сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат Александр Почуев.

"Часть психолого-психиатрического освидетельствования завершена. Какие-то предварительные результаты мы уже имеем, однако оглашать их защита не будет. Это адвокатская тайна, да и экспертиза еще не завершена", - сказал собеседник агентства.

При этом появившуюся в соцсетях информацию о результатах экспертизы адвокат назвал информационным вбросом: "Меня никто не извещал. Явно, кто-то пытается дискредитировать и защиту, и следствие, допуская подобного рода "утечки".

Как сообщалось, экспертизу Соколову проводят в Москве в специализированном учреждении. Накануне, 16 декабря, Почуев также заявил журналистам о завершении активной фазы сбора доказательств по делу и завершении следственных действий в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в тот же день стало известно, что суд в Петербурге оставил без удовлетворения просьбу его защиты отпустить обвиняемого под домашний арест.

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке. Решением Октябрьского районного суда от 11 ноября Соколов заключён под стражу до 8 января 2020 года.