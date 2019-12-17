Лидера переславских единороссов задержали по делу об убийстве
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Переславле-Залесском по подозрению в убийстве задержали лидера фракции "Единая Россия" в городской думе Владимира Корнилова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По его словам, уже 17 декабря депутаты будут решать вопрос о лишении его мандата.
В суд ходатайство о мере пресечения Корнилову пока не поступало, сказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Задержание Корнилова "Коммерсанту" подтвердил спикер городского собрания Сергей Корниенко. По его словам, Корнилов написал заявление о досрочном снятии полномочий депутата, гордума начнет его рассматривать во вторник с 15:00.
Уголовное дело возбудили по факту гибели таксиста Павла Череднякова, который был агитатором на довыборах в Переславль-Залесскую городскую думу в ноябре, рассказал газете председатель фракции справедливороссов в Ярославской облдуме Сергей Хабибулин.
Региональные управления СКР и МВД пока ситуацию не комментируют.