Лидера переславских единороссов задержали по делу об убийстве

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Переславле-Залесском по подозрению в убийстве задержали лидера фракции "Единая Россия" в городской думе Владимира Корнилова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, уже 17 декабря депутаты будут решать вопрос о лишении его мандата.

В суд ходатайство о мере пресечения Корнилову пока не поступало, сказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Задержание Корнилова "Коммерсанту" подтвердил спикер городского собрания Сергей Корниенко. По его словам, Корнилов написал заявление о досрочном снятии полномочий депутата, гордума начнет его рассматривать во вторник с 15:00.

Уголовное дело возбудили по факту гибели таксиста Павла Череднякова, который был агитатором на довыборах в Переславль-Залесскую городскую думу в ноябре, рассказал газете председатель фракции справедливороссов в Ярославской облдуме Сергей Хабибулин.

Региональные управления СКР и МВД пока ситуацию не комментируют.