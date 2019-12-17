Верховный суд поддержал запрет применения к бизнесу статьи о преступном сообществе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России дал положительный отзыв на поправки Кремля о том, что структура частной компании не должна учитываться при применении к ее руководителю статьи 210 УК об организации преступного сообщества. Об этом сообщил зампред ВС Владимир Давыдов.

"Наша позиция заключается в том, что можно попытаться сформулировать норму о нераспространении статьи 210 на руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую деятельность, не имеющую отношения к преступной профессиональной деятельности, при отсутствии доказанности умысла в совершении преступления в составе преступного сообщества", - сказал он.

Предложение администрации президента продолжают обсуждать и дорабатывать, однако Давыдов считает, что у него хорошие перспективы и скоро соответствующий закон будет принят.

Судья предложил одновременно ввести прямой запрет на арест предпринимателя, даже если наряду с совершением преступления в сфере предпринимательской деятельностью ему вменяется статья 210 УК. По его словам, это позволит исключить случаи, когда 210-я статья вменяется предпринимателю только для того, чтобы утяжелить ему обвинение и его арестовать.

"Это как вариант. Мы считаем его продуктивным, в этом направлении нужно подумать. Возможно, после всесторонней проработки этой идеи мы сами подготовим инициативу", - сказал Давыдов.

Статью 210 УК о создании преступного сообщества и участии в нем уточнили весной 2019 года по предложению президента Владимира Путина. В нее ввели ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Теперь за это полагается от восьми до 15 лет лишения свободы и исключается условный срок.

В октябре в Генпрокуратуре назвали единичными случаи, когда эта статья применялась к бизнесменам. При этом ведомство признало проблему: любая организация имеет признаки ОПС, прописанные в статье. Прокуроры предложили считать преступным сообществом только структуру, которая создается заведомо для осуществления тяжких преступлений.