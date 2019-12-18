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Госдума определила порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

Госдума определила порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении изменения в законодательство, которые касаются ввоза в РФ незарегистрированных препаратов и взаимозаменяемости лекарств.

Законопроект (№ 745128-7) подготовлен правительством и касается порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, а также правил ценообразования. Документ наделяет правительство полномочиями по определению взаимозаменяемости всех видов препаратов.

Зампредседатель комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил журналистам в среду, что российский фармацевтический рынок сегодня наводнен огромным количеством оригинальных и воспроизведенных лекарств - дженериков.

"Несмотря на схожесть препаратов одной и той же группы, с терапевтической точки зрения они отличаются, и у врачей и фармацевтов должны быть четкие инструкции по назначениям, должна работать единая система, которая бы регулярно обновлялась по мере выпуска новых препаратов", - сказал парламентарий.

Он отметил, что поправки в закон позволят установить единые правила для врачебных назначений и навести порядок на фармацевтическом рынке. Кроме того, будет создан обновляемый и доступный всем реестр взаимозаменяемых лекарств в интернете, добавил депутат.

"Любой пользователь сможет зайти и прочесть всю интересующую его информацию (в реестре - ИФ)", - сказал парламентарий. Он добавил, что государственный надзор получит право проверять в регионах соблюдение требований к формированию цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).

Также закон разрешает ввозить в РФ в порядке, определенным правительством, конкретную партию незарегистрированных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания помощи пациентам, которые нуждаются в таких лекарствах.

Для решения данного вопроса необходимо заключение врачебной комиссии медицинской организации о неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента зарегистрированных в РФ лекарств.

В Госдуме считают, что это позволить избежать ситуаций, когда на россиян заводили уголовное дела за покупку в интернете отсутствующих на российском рынке лекарств для тяжелобольных.

В России было несколько случаев задержания матерей за заказ для своего ребенка за границей не зарегистрированного в России "Фризиума". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", обеспокоенность выразили и в Кремле.

Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава ранее подчеркивала, что пока "препараты ввозятся в Россию под конкретных детей", а "реально системным решением всей этой истории" будет регистрация "Фризиума" в России.

В конце сентября премьер РФ Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу и Минздраву подготовить изменения в законодательство, регулирующие назначение не зарегистрированных в стране наркотических и психотропных лекарств, а также порядок их ввоза до начала производства в России.

Госдума

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