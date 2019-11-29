Президент РАН пригрозил Академии судьбой "клуба ученых"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук Александр Сергеев потребовал от ученых наладить эффективную работу экспертных советов, иначе Академию могут превратить "в клуб ученых". Он заявил об этом на встрече с профессорами РАН.

Из-за проблем с организацией советов основная нагрузка по проведению экспертиз падает на центральный аппарат РАН, сказал он.

"Экспертизы - дело очень болезненное. (...) Если в отделениях Академии наук будет плохо организована работа по проведению экспертиз, если экспертизы не будут выполняться в срок, то Академию могут превратить в клуб ученых", - предупредил он.

Президент РАН напомнил, что в 2014 году академики единогласно поддержали за положение устава о том, что главным направлением работы Академии должно стать проведение экспертиз. Он потребовал, чтобы они выполняли то, "за что голосовали",

Сейчас, по его словам, многие члены Академии выступаю против экспертиз. Он раскритиковал тех, кто назвал себя "генералами" и заявил, что "экспертиза это не их уровень".

"Хорошо, если вы генералы, тогда организуйте как следует работу экспертных советов", - потребовал он.

По его словам, в 2019 году РАН провела около 20 000 экспертиз, в 2020 году заказов будет явно больше.

"Членов академии вместе с профессорами РАН почти 2500. Получается, что по восемь-десять экспертиз в год. Разве это много? При правильной организации работы это вполне по силам академии", - считает Сергеев.