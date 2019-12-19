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ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

У водителя автобуса, упавшего летом после ДТП в обрыв, нашли эпилепсию

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела о гибели четырех человек, в том числе троих детей, в аварии с участием туристического автобуса под Новороссийском летом 2019 года.

Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко сообщил, что в ходе следствия обнаружился факт заболевания водителя серьезным заболеванием, которое не позволяло ему управлять транспортным средством. Как выяснилось, обвиняемый страдал эпилепсией, однако скрыл этот факт от медицинской комиссии и руководства

Он также отметил, что экспертизой в крови водителя обнаружен препарат, который способен вызывать кратковременную потерю памяти.

"У нас есть все основания утверждать, что в момент ДТП водитель находился под действием этого лекарственного препарата, что также трактуется как медикаментозное опьянение", - подчеркнул Бугаенко.

Вечером 7 августа в районе поселка Верхнебаканский недалеко от Новороссийска экскурсионный автобус превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Touareg, имевшему преимущество. После столкновения автобус и автомобиль перевернулись и сорвались в многометровый обрыв.

В результате происшествия от полученных травм трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте. Спустя пять дней в Краснодарской краевой детской больнице от тяжелых травм скончалась четырехлетняя девочка, находившаяся в салоне внедорожника.

Водитель автобуса, по ходатайству следствия, был арестован.

Под Новороссийском автобус и внедорожник сорвались с обрыва

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Хроника 07 августа – 19 декабря 2019 годаДТП с автобусом под Новороссийском
Краснодарский край

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