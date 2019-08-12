После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

Четырехлетняя девочка стала четвертой жертвой аварии

На месте ДТП с автобусом под Новороссийском Фото: Артем Виноградов/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Количество жертв ДТП, в которое 7 августа попал экскурсионный автобус под Новороссийском, увеличилось до четырех человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.

В пресс-службе отметили, что в больнице умерла малолетняя девочка.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края уточнили, что четырехлетний ребенок в момент аварии ехал во внедорожнике, с которым столкнулся автобус. В результате ДТП девочка получила тяжелейшие травмы и повреждения внутренних органов, ее экстренно перевезли в Краснодар, но она умерла, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось о трех жертвах ДТП - женщине и двух детях, которые ехали в том же внедорожнике, что и погибшая девочка.

7 августа в районе поселка Верхнебаканский недалеко от Новороссийска экскурсионный автобус превысил допустимую скорость и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Touareg, имевшему преимущество. Столкнувшись, транспортные средства вылетели с обрыва. От полученных травм трое пассажиров внедорожника, в том числе двое детей, умерли на месте. Травмы получили еще 44 человека, включая 12 детей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса отправлен под стражу.