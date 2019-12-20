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РФ и Израиль будут работать по проблеме задержаний израильтян в аэропортах Москвы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Дипломаты России и Израиля обсудили в четверг участившиеся случаи задержания израильтян в московских аэропортах и договорились работать над решением этой проблемы, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление израильского МИДа.

"Обе стороны договорились делать все, чтобы не нанести вред передвижению туристов и деловым связям между странами, а также приняли решение относительно ряда шагов в целях обеспечения соблюдения двустороннего соглашения о безвизовом въезде", - говорится в заявлении министерства. Переговоры прошли в Израиле.

В заявлении отмечается, что дипломаты обсудили вопросы, связанные с задержанием "десятков израильтян" в аэропортах Москвы на этой неделе, "а также тему въезжающих из России в Израиль граждан в качестве нелегальных трудовых мигрантов и лиц, ищущих убежище".

В посольстве Израиля "Интерфаксу" сообщили, что проблема задержаний израильских граждан в московских аэропортах обсуждалась в четверг в ходе консульского диалога представителей МИД двух стран.

19 декабря Московский областной суд признал законным приговор израильтянке Нааме Иссасхар, осужденной в России за хранение и контрабанду около 10 граммов гашиша.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решимости бороться за ее освобождение, "несмотря на разочарование решением суда".

Дело Иссасхар

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Иссасхар вину не признала.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссасхар виновной в незаконном хранении и контрабанде наркотиков в значительном размере. Израильтянку приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима. После решения Мособлсуда приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Россия Израиль Наама Иссасхар

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