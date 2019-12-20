Конституционный суд Ингушетии назвал незаконным пункт бюджета республики о закупках лекарств

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным пункт закона о бюджете республики на 2019-2021 годы о финансировании закупок льготных лекарств. Об этом сообщил представитель суда.

Нарушение суд усмотрел в том, что этот пункт бюджета не предусматривает достаточных средств для закупки лекарств для всех льготников, что нарушает их конституционные права на медицинскую помощь.

Жалобу в КС направили несколько жителей региона, в том числе Сацита Ведзижева, Зухра Плиева и другие. Они льготники по состоянию здоровья и имеют право на бесплатные лекарства, но их не получают из-за отсутствия бюджетного финансирования. Закон о бюджете резервирует на эти цели в 2019 году 15 млн рублей, на 2020 и 2021 годы - по 13 млн рублей. По утверждению заявителей, людям нужны лекарства на 260 млн рублей.

"В ходе заседания суд признал данный пункт не соответствующим Конституции региона, ее статье 40 (часть 1), поскольку он не предусматривает бюджетное финансирование в текущем финансовом году и плановом периоде в объеме, достаточном для обеспечения лекарственными препаратами льготников", - уточнил представитель суда.

КС потребовал, чтобы парламент республики принял поправку о финансировании закупки лекарств в достаточном для льготников количестве.

Ранее представитель общественной организации "Монитор пациента" говорил, что власти Ингушетии намерены увеличить объем средств на закупку льготных лекарств в десять раз с 13 млн до 138 млн рублей.

"14 октября мы отправляли жалобу на закон о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в Конституционный суд Ингушетии. Но уже до заседания мы получили хорошие новости. Республиканское правительство предложило проект бюджета, где на льготников полагается не 13 миллионов, как было ранее, а 138,6 млн рублей". - отмечал он.

По данным общественников, это можно считать прорывом, но проблемы нужно стараться решить еще на стадии планирования бюджета. Они заявляли, что будут настаивать на полном обеспечении льготников лекарствами, выделении положенных 260 млн рублей.