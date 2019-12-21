Вьетнам сохранил возможность безвизового въезда для граждан России

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Власти Вьетнама продлили положение, согласно которому туристы из России и некоторых других стран смогут посещать страну без виз на срок до 15 дней еще на протяжении трех лет, сообщил портал The Thaiger.

Кроме России соглашение касается Норвегии, Швеции, Финляндии, Японии, Южной Кореи, Дании и Белоруссии.

Как отмечает портал, за 11 месяцев 2019 года Вьетнам посетили 585,6 тыс. российских туристов. При этом больше всего в страну приехало путешественников из Китая, Южной Кореи и Японии.

"Представили туриндустрии Вьетнама поддержали решение властей продлить положение о 15-дневном безвизовом пребывании, но сочли этот срок слишком маленьким – особенно, для европейских туристов. По их мнению, он должен быть увеличен до 30 дней или, по крайней мере, виза должна легко продлеваться без необходимости покидать страну", – пишет The Thaiger.

Сегодня посещать Вьетнам без виз могут граждане лишь 24 стран, девять из которых – его соседи, входящие в ASEAN. Для сравнения, Индонезия предоставляет право безвизового въезда туристам из 169 стран, Сингапур - из 158 стран, Малайзия - 155, Таиланд - 61.