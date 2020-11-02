Первый серийный Су-57 запланировали передать военным в ноябре

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные, как ожидается, получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца месяца.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что передача Су-57 запланирована в течение ноября, сейчас самолет проходит заводские летные испытания.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В 2018 году на форуме "Армия" был подписан контракт на установочную партию Су-57 из двух машин. Планировалось, что самолеты поступят в Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в 2019 и 2020 году. Однако в декабре 2019 года первый построенный по этому контракту Су-57 потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки.

Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолетов уже с новыми двигателями.