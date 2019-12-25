Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

Еще одного сотрудника таможенной службы отправили под домашний арест

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.

Константина Мишина и Юрия Черкашина (заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен соответственно) арестовали на срок до 22 февраля. Старшего дознавателя по особо важным делам отдела дознания Домодедовской таможни ФТС России Андрея Шурыгина отправили под домашний арест на такой же срок.

Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет колонии.

Дело Кизлыка

Накануне, 24 декабря, Басманный суд отправил под арест Кизлыка и его заместителя Алексея Серебра. 60-летний генерал-лейтенант и его заместитель были задержаны 23 декабря. В этот же день им было предъявлено обвинение.

Как утверждает следствие, вина генерала подтверждается рядом доказательств, в том числе показаниями свидетелей, среди которых сотрудники ФТС России. Кроме того, следователь подчеркнул, что в настоящее генерал проверяется на совершение других преступлений.

В свою очередь следователь в суде отметил, что Кизлык помогал уйти от уголовной ответственности, а также существенно снизить административные штрафы людям, незаконно перевозившим через границу РФ крупные суммы в валюте, то есть тем, кто занимался контрабандой денежных средств.

Так, по данным осведомленного источника, одним из двух вменяемых генералу эпизодов является обвинение Кизлыка в "помощи" супруге посла РФ в Кении, которая якобы незаконно попыталась ввезти в Россию незадекларированную валюту.

"Женщина должна была нести уголовную ответственность за то, что пыталась незаконно пронести деньги через "зеленый" коридор. Кизлык, злоупотребив своими полномочиями, помог ей избежать ответственности", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Дома у генерала в ходе обыска были изъяты 600 тысяч евро и столько же тысяч долларов, слитки золота весом более 1 кг, а также часы известных брендов.

Свою вину Кизлык не признал, отметив, что не давал никаких указаний о принятии незаконных решений.