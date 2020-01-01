В Удмуртии умер один из пострадавших при пожаре в психоневрологическом интернате

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Удмуртии в больнице умер от ожогов один из пострадавших при пожаре в Глазовском психоневрологическом интернате, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. В больнице остаются пять пострадавших, которые были в интернате на социальном обслуживании.

Пожар в интернате произошел вечером 31 декабря. Из здания вывели 462 пациента, в том числе 183 маломобильных, и 44 сотрудника.

На рабочем совещании у руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова 1 января было сказано, что пожар произошел в одной из комнат трехэтажного спального корпуса на втором этаже. Предварительной причиной было названо курение одного пациентов в постели. Когда пожарные прибыли в интернат, в здании уже было сильное задымление и сотрудники начали сами эвакуировать пациентов.

В пострадавшем корпусе придется заменить разбитые пожарными окна, восстановить электроснабжение и отопление.

Обстоятельства случившегося проверяют следователи и прокуроры. На совещании 1 января чиновники решили проверить все подобные интернаты и больницы и дополнительно подготовить персонал на случай пожаров. Этим займется межведомственная рабочая группа под руководством вице-премьера Анатолия Строкова.