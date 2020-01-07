Патриарх Кирилл назвал закон о домашнем насилии данью западной моде

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл считает, что появление нашумевшего законопроекта о профилактике семейно-бытового насилии является данью западной моде.

"Само понятие "семейно-бытовое насилие" - это нечто, заимствованное со стороны, из-за рубежа. Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах", - сказал он в рождественском интервью, показанном во вторник на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Между тем, по мнению предстоятеля, всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия.

"Ведь и в советское время мы проходили через нечто подобное: были различные домовые комитеты, партийные организации, было активное участие участковых. Но разве все эти хорошо организованные инициативы помогали восстановить любовь в семье? Помогали снимать открытые конфликты, которые чаще всего заканчивались разводами и несчастьем?" - отметил патриарх.

Он полагает, что "при помощи милиционера, при помощи общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами", поэтому "корень проблемы лежит не вовне, а внутри, в той самой сфере, которой занимается Церковь", и одна из задач Церкви как раз заключается в том, чтобы "укрепить в сердце человека любовь, будь он женатый или неженатый".

При этом патриарх высказал мнение, что для того, чтобы любить другого, нужно другому что-то отдавать. "Нет любви без жертвы, - отметил он. - Ну, "жертва" - громкое слово; нет любви без отдачи. Если супруг ничего не отдает жене, то нет любви. Если жена ничего не отдает супругу, тоже нет любви. Это удивительная тайна самоотдачи себя во имя другого; это и есть не только проявление любви, но и сама природа любви".

В заключение патриарх призвал задуматься, может ли произойти физическое насилие в семье, где люди привыкли отдавать себя друг другу, жить интересами друг друга, и назвал такое "абсолютно невозможным".