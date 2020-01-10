Роспотребнадзор рекомендовал не держать мобильники в карманах брюк

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Разговаривать по мобильному телефону можно не больше двух минут, перерыв между звонками должен быть не меньше 15 минут и гаджет не следует носить постоянно при себе, например, в кармане брюк. Такие рекомендации Роспотребнадзор адресовал родителям. Они опубликованы на сайте ведомства.

Носить мобильник лучше в сумке, а не в карманах, во время сна его не нужно класть рядом с собой. Ведомство вообще советует ограничить контакты с этим гаджетом, "особенно, если в этом нет никакой необходимости".

"Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха", - предупреждает Роспотребнадзор.

Если необходимость поговорить по сотовому все же возникнет, его лучше подносить к уху после "ответа на том конце", говорится в рекомендациях. Чиновники объясняют, что в момент вызова телефон работает на максимуме своей мощности, но уже через 10-20 секунд излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня.

Держать мобильник нужно на расстоянии от уха, за нижнюю часть и вертикально.

"Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность, излучения воздействия на мозг, в четыре раза", - советует федеральная служба.

Злоупотреблять смс-ками или играми чиновники также не советуют: регулярное и длительное напряжение плохо сказывается на развитии костей и суставов пальцев и кисти, а мелкое изображение вызывает серьезную нагрузку на глаза и может вызвать ухудшение зрения.

Металлическая оправа очков может увеличить интенсивность электромагнитного поля гаджета, поэтому Роспотребнадзор советует снимать такие очки при разговоре.

В августе 2019 года Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Минпросвещения официально рекомендовали школам ограничить использование смартфонов и гаджетов, чтобы снизить потенциальный вред как для здоровья детей, так и для учебного процесса.