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Что произошло за день: понедельник, 12 января

Номинанты на "Оскар", отсутствие договоренности между Москвой и Минском по нефти и директор московской школы заказала убийство бывшим ученикам

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Лос-Анджелесе объявили номинантов на "Оскара". "Джокер" представлен в 11 номинациях, "Ирландец", "1917" и "Однажды... в Голливуде" - в 10. Российская картина "Дылда" в шорт-лист категории "Лучший фильм на иностранном языке" не вошла.

- Белоруссия и РФ не договорились о тарифах на транзит российской нефти. По данным белорусских государственных СМИ, Минск предложил повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, но у российской стороны возникли вопросы по расчетам. ФАС РФ уточняет, что окончательные решения будут приняты в январе.

- Рауль Хаджимба пока не определился, баллотироваться ли на пост главы Абхазии. Ушедший с этой должности накануне политик сначала исключил планы участвовать в повторном голосовании, но затем все же сказал, что может изменить позицию. Между тем выдвигать свою кандидатуру намерен лидер оппозиции Аслан Бжания, который не принял участия в прошлых выборах из-за госпитализации.

- Владимир Путин поручил освободить от преследования врачей за потерю наркотиков. Предлагается освободить медиков от преследования, если они теряют лекарства, а не пытаются их вывести в нелегальный оборот и если потерю зафиксировала комиссия.

- Представители сторон конфликта в Ливии встретились в Москве. По итогам длительных переговоров документ, конкретизирующий прекращение огня, подписали представители правительства Национального согласия Ливии, но командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар попросил дополнительное время для изучения документа.

- Фонд кино подал иск к Kinodanz о возврате средств, выделенных на фильм "Эбигейл". С компании, которая сейчас называется KD Studios, хотят взыскать задолженность в размере 45 млн рублей и неустойку в размере 292 тысяч рублей.

- Директор московской школы "заказала" жену своего любовника. 35-летняя директор наняла с этой целью двух бывших учеников школы. Исполнитель ударил жертву ножом не менее шести раз, но она выжила. Заказчица, посредница и исполнитель задержаны.

- Умер режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника" Константин Бромберг. Он скончался в США в возрасте 80 лет.

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