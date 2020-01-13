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Лидер абхазской оппозиции Бжания собрался баллотироваться в президенты

Лидер абхазской оппозиции Бжания собрался баллотироваться в президенты
Депутат парламента Абхазии Аслан Бжания
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Руководитель Блока оппозиционных сил, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания намерен баллотироваться на пост президента республики на предстоящих в марте выборах.

"Да, я намерен баллотироваться на выборах президента в марте", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Бжания планировал участвовать в выборах президента Абхазии летом 2019 года, однако 18 апреля 2019 года его в связи с резким ухудшением здоровья госпитализировали в Сочи. 19 апреля он в критическом состоянии был доставлен в отделение неврологии московской больницы,а 6 июня - специальным бортом в Германию.

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Представители оппозиции заявили, что Бжанию отравили, чтобы не допустить его участия в выборах главы республики, поскольку, по их мнению, он был "бесспорным фаворитом" предвыборной кампании.

В итоге оппозиция вместо Бжании выдвинула на выборах главы республики руководителя партии "Амцахара" (Родовые огни) Ахаса Квицинию.

8 сентября 2019 года было была объявлена победа во втором туре Рауля Хаджимбы. 12 января 2020 года Хаджимба под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, заявил о сложении полномочий главы республики. В заявлении о своей отставке, направленном в парламент Абхазии, Хаджимба подчеркнул, что слагает с себя полномочия "во имя мира и сохранения стабильности в стране".

ЦИК республики в воскресенье назначил повторные выборы президента на 22 марта. На заседании в понедельник депутаты приняли отставку Хаджимбы.

Абхазия Аслан Бжания

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