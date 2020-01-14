Отец напавшего на пост ДПС ушел с поста директора центра культурного развития Ингушетии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Директор центра культурного развития Ингушетии Хизар Мизиев, который является отцом одного из участников нападения на пост ДПС в Магасе 31 декабря, написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, заявление отца 18-летнего Микаила Мизиева было удовлетворено, его уволили. Пост директора центра Мизиев-старший занимал с сентября 2015 года.

Мужчина объяснил, что его уход с поста связан с поступком сына, который осудили родные и близкие преступника, род Мизиевых, а также представители духовенства.

Источник сообщил, что подельник ликвидированного Микаила Мизиева, 23-летний армрестлер Ахмед Имагожев, приходится братом популярному на Кавказе певцу Сулейману Имагожеву, который выступает под сценическим именем Daniel Pride.

Нападение на пост ДПС и его участники

Как сообщалось, 31 декабря 2019 года полицейские на посту ДПС при въезде в Магас подверглись нападению. Один полицейский погиб, еще трое пострадали. Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов после этого происшествия сообщил, что один из преступников работал в охране Центра культурного развития в Магасе. Он охранял объект, в котором ежедневно находились дети, где проходили массовые мероприятия.

Как уточнил замминистра внутренних дел региона Александр Жуляев, находившийся за рулем машины Микаил Мизиев 2001 года рождения вместе с 23-летним Ахмедом Имагожевым совершили наезд на пост ДПС и нанесли ножевые ранения находившемуся там инспектору Зелимхану Кокорхоеву.

Мизиева ликвидировали на месте, а Имагожев был ранен и госпитализирован. По словам источника, 23-летний мужчина, известный армрестлер сотрудничает с силовиками, дает показания. Он находится в больнице под усиленной охраной, его состояние улучшается.

У пострадавшего оперуполномоченного управления наркоконтроля МВД диагностирован ушиб позвоночника, касательное ранение, а также множественные ушибы конечностей и головы. Сотрудник ДПС по Магасу поступил с ушибленными ранами головы и тела.