Раненые при нападении в Ингушетии оперативник и сотрудник ДПС выписаны из больницы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Из ведомственного госпиталя МВД в Махачкале выписаны пострадавшие в ходе нападения на въездной пост ДПС в ингушском Магасе двое полицейских, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"Двое пациентов ведомственного госпиталя оперуполномоченный управления наркоконтроля МВД Ингушетии Магомед Шанхоев и сотрудник ДПС по Магасу Зураб Даурбеков выписаны, их состояние улучшилось", - сказал источник.

При этом он отметил, что по его данным, пострадавшие полицейские пока не вышли на работу. Он предположил, что это связано с тем, что им предстоит пройти курс амбулаторного лечения в Ингушетии.

31 декабря было совершено нападение на полицейских на посту ДПС при въезде в Магас. Один сотрудник погиб, двое пострадали.

По данному эпизоду Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Его расследованием занимается главное следственное управление СКР по СКФО.

У оперуполномоченного управления наркоконтроля МВД Шанхоева был диагностирован ушиб поясничного отдела позвоночника, травма шейного отдела позвоночника, множественные ушибы рук, ног и черепа, касательное ранение. Сотрудник ДПС Даурбеков был доставлен в ингушскую больницу с раной головы, множественными ранами туловища и конечностей.

1 января пострадавших перевезли в Махачкалу на вертолете. Один из нападавших с ножом 18-летний Микаил Мизиев ликвидирован, второй- Ахмед Имагожев с ранением доставлен в ингушскую республиканскую больницу. Он дал показания, рассказал правоохранителям о подготовке и совершении нападения. Отец Мизиева в середине января покинул пост директора центра культурного развития в Магасе по собственному желанию. В рамках расследования дела силовики провели обыски по нескольким адресам, в том числе в домах злоумышленников.