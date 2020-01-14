Что произошло за день: вторник, 14 января

Вердикт ЕСПЧ по делу Ходорковского, проблемы москвичей с парковкой и разочарованные в длинных каникулах россияне

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕСПЧ нашел нарушения прав Михаила Ходорковского по "второму делу ЮКОСа". При этом суд не считает, что уголовное преследование Ходорковского и Лебедева по второму делу было политически мотивированным. В Минюсте РФ заявили, что постановление не повлечет автоматической отмены приговора. Сам Ходорковский назвал решение ЕСПЧ точкой в "деле ЮКОСа".

- В Иране появились первые арестованные по делу о сбитом "Боинге". Никаких деталей, которые касаются этих арестов, в Тегеране не привели. Между тем, после катастрофы "Аэрофлот" решил перевести полеты в Иран на дневное время и, как подчеркивают в МИД РФ, сделал это сам, а не по указанию ведомства.

- Структуры Михаила Гуцериева начали поставки нефти в Белоруссию. Группа "Сафмар" оформила маршрутные поручения на поставку первой партии нефти в объеме 30 тыс. тонн. Ранее в Минске заявляли, что направили коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. Платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах белорусская сторона все еще считает нецелесообразным.

- Маршал Халифа Хафтар взял двое суток на обсуждение с союзниками перемирия в Ливии. В Минобороны РФ заявляют, что военачальник положительно воспринял итоговое заявление, которое он не стал подписывать накануне. Тем временем в Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже внесла свою лепту в нормализацию обстановки в Ливии, теперь то же предстоит сделать Владимиру Путину.

- Сбои в работе реестра ЕГРН лишили тысячи москвичей права на бесплатную парковку у дома. Как сообщил "Коммерсантъ", Росреестр задерживает проверку данных жителей домов, расположенных в платных зонах. В мэрии обещали разобраться "вручную" с каждым случаем.

- Алексей Кудрин усомнился в целесообразности отмены НДФЛ для бедных. По мнению главы Счетной палаты, отмена налога для малоимущих не окажет на их благосостояние существенного влияния. В их случае эффективнее было бы целевое субсидирование.

- В РФ более чем в два раза выросло число противников длинных новогодних каникул. Против продолжительных праздников выступают 33% россиян. Большинство из них - респонденты старше 60 лет и те, кто оценивает свое материальное положение как "плохое".

- Экс-полковник Дмитрий Захарченко подрался в колонии с другим заключенным. Как пишут телеграм-каналы, бывший полицейский ударил противника, который обвинил экс-полковника в продаже в колонии мобильных телефонов.