Экс-полковник Захарченко подрался в колонии с другим заключенным

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В исправительной колонии №5 в Мордовии проводится проверка после конфликта, одним из участников которого стал осужденный бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко.

УФСИН России по Республике Мордовия сообщает во вторник, что конфликт между двумя осужденными, переросший в драку, случился 9 января "на почве личных неприязненных отношений".

Как говорится в сообщении, один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо. Сотрудники учреждения пресекли драку и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

В связи со случившимся проводится проверка. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В пресс-релизе не уточняются личности участников конфликта.

Между тем ранее в нескольких телеграм-каналах появилась информация, что отбывающий наказание в колонии Мордовии Захарченко ударил по лицу одного из заключенных, который обвинил экс-полковника в продаже в колонии мобильных телефонов.

За что осужден

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию (часть 6 статьи 290 УК РФ, часть 3 статьи 294 УК РФ). Суд также назначил ему штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.

По приговору бывший полицейский лишен звания полковника и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти. При этом суд оправдал Захарченко по одному из двух вмененных ему эпизодов получения взяток - за ним признано право на реабилитацию.

Мосгорсуд 17 октября смягчил приговор Захарченко, снизив назначенный ему срок лишения свободы с 13 до 12,5 лет.

В ноябре прошлого года со ссылкой на председателя ОНК Мордовии Валерия Крутова сообщалось, что Захарченко прибыл в республику и будет отбывать наказание в ИК-5 в поселке Леплей Зубово-Полянского района республики.

Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.

Кроме того, следствием и судом установлено, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко был оправдан, касался якобы полученной им от Дусса вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.

Свою вину Захарченко не признал ни по одному из эпизодов. Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называет возбужденные против него уголовные дела фейковыми.