Зюганов заявил о наличии у КПРФ своих кандидатов на пост нового премьера

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости дискуссии по претендентам на пост премьер-министра РФ, у его партии есть свои кандидаты на эту должность.

"Такие люди есть. Мы свои кандидатуры озвучим", - сказал Зюганов журналистам в среду. Он считает, что "сейчас надо проконсультироваться и найти хороших руководителей, если нам опять предложат Леонида Кудрина - это будет самый плохой вариант".

Зюганов полагает, что "эта кандидатура абсолютно на премьерство не подходит, нужны люди, которые умеют работать".

Лидер КПРФ также выразил мнение, что состав кабмина, особенно его финансово-экономический блок, давно нуждался в пересмотре. "Идея отставки правительства перезрела. Уже в прошлом году правительство надо было корректировать особенно финансово-экономический блок", - считает Зюганов.

Отставка правительства и новая должность для Медведева

О том, что правительство РФ подало в отставку, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил ранее в среду. На встрече президента РФ Владимира Путина с членами кабмина Медведев заявил, что в послании Федеральному собранию, также озвученному в среду, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации".

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал премьер.

Премьер-министр поблагодарил членов правительства за работу и подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься главой государства. Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.

На встрече с членами кабмина президент также рассказал, что решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Медведеву. "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал глава государства.