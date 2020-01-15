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Правительство РФ подало в отставку

Кудрина, Силуанова и Чемезова назвали в Думе претендентами на пост премьера

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лидеры парламентских фракций "Справедливой России" и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский в числе претендентов на пост нового премьер-министра назвали главу Счетной палаты Алексея Кудрина и первого вице-премьера Антона Силуанова.

"Кандидатура Кудрина более чем уместна, потому что после ухода с высоких постов и до назначения в Счетную палату он многое посмотрел, многое для себя понял. Он понял, что без подъема платежеспособности населения в РФ ничего не будет", - сказал Миронов журналистам в среду.

Лидер ЛДПР Жириновский заявил, что среди возможных претендентов на пост премьер-министра, внесение кандидатуры которого ожидают в Госдуме, могут быть первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов или гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Может быть тот же Силуанов, он был первым вице-премьером. Может быть это будет Чемезов, он занимался нашими технологиями", - сказал Жириновский журналистам.

Он также не исключает, что на пост премьера может претендовать один из губернаторов, "который себя хорошо проявил".

Лидер ЛДПР также сказал, что ожидает кадровых изменений в составе правительства, в том числе в силовом блоке.

Ранее в среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости дискуссии по претендентам на пост нового премьера. "Сейчас надо проконсультироваться и найти хороших руководителей, если нам опять предложат Алексея Кудрина - это будет самый плохой вариант", - отметил Зюганов. Он полагает, что "эта кандидатура абсолютно на премьерство не подходит, нужны люди, которые умеют работать".

"Такие люди есть. Мы свои кандидатуры озвучим", - заключил Зюганов.

Отставка правительства

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече президента РФ Владимира Путина с членами кабмина заявил, что правительство подает в отставку. По его словам, в послании Путина Федеральному собранию, оглашенном также в среду, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ"

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал премьер.

В свою очередь Путин сообщил, что решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Медведеву.

Правительство в момент отставки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
Антон Силуанов Алексей Кудрин Сергей Чемезов

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