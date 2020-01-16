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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 12:36

В Кабо-Верде умер один из моряков, арестованных год назад

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Кабо-Верде в больнице города Прая от долгой болезни умер один из российских моряков, которых в январе 2019 года задержали по обвинению в транспортировке 9 тонн кокаина на судне ESER. Об этом в соцсетях рассказал депутат Госдумы, экс-мэр Мурманска Алексей Веллер.

По его словам, Сергей Животов последние несколько месяцев плохо себя чувствовал. Его адвокату с помощью российских дипломатов удалось добиться его временного перевода из тюрьмы в городскую больницу. Ему получшало за счет лечения и индивидуального рациона. Несколько дней назад его состояние резко ухудшилось, перевод обратно в больницу не помог и он умер.

Судно ESER с грузом кокаина 30 января 2019 года зашло в Кабо-Верде незапланированно, из-за смерти одного из членов экипажа. Местные силовики по наводке обыскали судно и нашли кокаин. По данным Reuters, изъятая партия наркотиков стала крупнейшей в истории Кабо-Верде.

С тех пор команда судна находится под стражей. Начало суда над ними не раз откладывалось. В ноябре 2019 года Веллер сообщал, что процесс начнется в последней декаде января 2020 года и решение должно быть вынесено уже в феврале. По его данным, защита моряков будет оспаривать обвинения в сговоре и участии в преступном сообществе. Сообщалось, что сами моряки заявили о невиновности.

Кабо-Верде Алексей Веллер Мурманск ESER Сергей Животов

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