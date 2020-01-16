Новый посол США в Москве предпочтет купаниям в проруби игру в хоккей

Новый посол США в РФ Джон Салливан Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Новый посол США в РФ Джон Салливан планирует играть в хоккей в России, когда ему будет позволять время, сообщила в четверг пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

Накануне, 15 января, в МИД РФ предложили новому американскому послу по примеру его предшественника Джона Хантсмана "окунуться в российские реалии", обыграв таким образом тот факт, что Ханстман в 2018 году участвовал в крещенских купаниях.

"Новый посол США Салливан готовится к переезду в Москву, а Россия давно его ждет. Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно, захочет ли Салливан последовать примеру @JonHuntsman и окунуться в российские реалии? Russia is waiting, Mr Sullivan.Take a deep dive!" - говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

В четверг появился ответ Росс, который она сопроводила хэштегом "хоккейная дипломатия": "На самом деле он хоккейный болельщик! И я слышала, что он даже собирается играть в хоккей в России, когда будет позволять время".

Салливан, как ожидается, должен прибыть в Москву 16 января. Его привели к присяге в качестве нового посла США в России в декабре 2019 года. Ранее в том же месяце американские сенаторы большинством голосов одобрили кандидатуру Салливана в этой должности.

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