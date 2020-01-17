Жительница Кирова приговорена к 13 годам колонии за смерть трехлетней дочери от голода и обезвоживания

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Кировский областной суд приговорил к 13 годам колонии общего режима 22-летнюю женщину, которая оставила трехлетнюю дочку в запертой квартире без еды и отключила воду. Ребенок погиб. Суд признал мать виновной в убийстве малолетней с особой жестокостью, сообщила региональная прокуратура.

Суд и следствие решили, что женщина так поступила, чтобы избавиться от родительских обязанностей.

Суд также назначил женщине 7000 рублей штрафа.

Приговор не вступил в законную силу.

13 февраля 2019 года осужденная ушла из своей квартиры в Кирове, оставив дочку взаперти без присмотра и без запасов воды и еды, установил суд. 20 февраля бабушка девочки нашла в квартире труп, сообщали региональные СМИ. По их сведениям, ребенок пытался есть стиральный порошок. Эксперты установили, что причиной смерти могло быть обезвоживание, голод и переохлаждение.

Ранее сообщалось, что прокуроры и следователи установили, что мать девочки более двух лет не водила ее к врачам "при попустительстве заведующей поликлиники", должным образом за ней не ухаживала, а органы профилактики ничего с этой семьей не делали. В отношении врачей и чиновников органов профилактики возбудили уголовное дело о халатности.