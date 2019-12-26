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Решение о ликвидации движения Льва Пономарева "За права человека" вступило в силу

Решение о ликвидации движения Льва Пономарева "За права человека" вступило в силу
Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России поставил точку в ликвидации движения "За права человека", признав законным соответствующее решение первой инстанции и отклонив апелляционную жалобу.

Таким образом, решение о ликвидации движения вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Движение "За права человека", одна из крупнейших российских неправительственных организаций, было основано 20 ноября 1997 года. Возглавляет движение ветеран российского правозащитного сообщества Лев Пономарев (родился в 1941 году) - один из основателей общества "Мемориал", которое занимается вопросами увековечения памяти жертв советских репрессий.

В феврале 2019 года Минюст РФ внес "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

1 ноября Верховный суд по требованию Минюста ликвидировал основанное правозащитником Львом Пономаревым движение "За права человека".

Поводом для подачи иска стала проведенная в начале 2019 году Минюстом внеплановая проверка, которая установила, что "движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства Российской Федерации и своего устава".

Согласно исковому заявлению, несмотря на многочисленные требования нарушения так и не были устранены, часть их них признана неустранимой.

Претензии ведомства составили 13 пунктов, однако грубыми и неустранимыми Верховный суд признал только шесть.

Сам Лев Пономарев намерен просить помощи у Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, а также подаст кассационную жалобу в связи с ликвидацией его движения.

После заседания, когда ВС подтвердил ликвидацию движения, правозащитник сказал "Интерфаксу", что также будет обращаться и в Европейский суд по правам человека.

Верховный суд За права человека Лев Пономарев

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