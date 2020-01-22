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Либертарианцы отозвали заявку на митинг 1 февраля в Москве

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Представители незарегистрированной Либертарианской партии России отозвали заявку на митинг 1 февраля против конституционной реформы, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь лидера партии Михаила Светова Александр Гуд. По его словам, в партии решили, что не соберут многочисленную акцию.

Изменение Конституции

"Наши активисты всегда подают заявки в больших количествах, в этот раз согласовали в этот же день, но мы к такому оказались не готовы, так как еще только оценивали перспективу проведения митинга по Конституции, но пришли к выводу, что тема не на столько горячая и большой митинг не соберем", - объяснил он.

О согласовании митинга противников президентских поправок в Конституцию стало известно 17 января. Организаторы планировали его провести 1 февраля на проспекте Сахарова. Заявленная численность акции составляла 10 000 человек. О согласовании акции сообщили в мэрии, но не назвали ее организаторов.

Лидер либертарианцев Сергей Бойко в тот день сказал "Интерфаксу", что о заявке ему ничего неизвестно. Однако несколько источников в среде либеральной оппозиции подтвердили агентству, что заявку подала Либертарианская партия, которая решила затем от митинга отказаться.

29 февраля планируется еще одна акция против конституционных изменений и "узурпации власти", ее совместят с маршем памяти Бориса Немцова. В оргкомитет марша вошли представители ФБК, Либертарианской партии "ПАРНАСа", "Яблока" и других оппозиционных организаций.

Президент Владимир Путин предложил обсудить поправки в Конституцию 15 января, когда оглашал послание Федеральному собранию. Он предложил, в частности, перераспределить полномочия между ветвями власти, прописать создание и функции Госсовета, записать приоритет Конституции перед международными законами и соглашениями и ряд других мер. Законопроект с поправками в Конституцию был внесен в Думу 20 января. 23 января он должен пройти первое чтение.

Сергей Бойко Александр Гуд Михаил Светов Борис Немцов ФБК

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