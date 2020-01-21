Число жертв пожара в Томской области предварительно выросло до девяти

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Количество погибших при пожаре в одноэтажном деревянном доме поселка Причулымский Асиновского района Томской области, по предварительной информации, увеличилось с пяти до девяти, сообщили агентству "Интерфакс" в единой дежурно-диспетчерской службе района.

"Всего в здании проживало 11 человек, двое спаслись. Таким образом, по предварительным данным, девять человек погибло", - сказал сотрудник ЕДДС.

Он уточнил, что из-под завалов пока извлекли тела пяти погибших.

Ранее сообщалось, что пожар в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района Томской области унес жизни пяти человек.