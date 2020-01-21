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Число погибших при пожаре в Томской области увеличилось до десяти

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пожар в томском поселке унес жизни 10 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В 06:35 по Москве обнаружен десятый погибший", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщили, что еще два человека пострадали.

Ранее стало известно, что возгорание одноэтажного деревянного строения произошло во вторник в поселке Причулымский Асиновского района Томской области.

По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.

Томская область

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