Унесший жизни 11 человек пожар в томском поселке потушен

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, где погибли 11 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Сигнал о пожаре поступил в 04:05 (00:05 по Москве), в 06:35 (02:35 по Москве) - ликвидация открытого горения, в 11:40 (07:40 по московскому времени) - полная ликвидация возгорания. На данный момент погибших по-прежнему 11 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее во вторник стало известно, что пожар в Причулымском унес жизни 11 человек. Еще двое получили травмы, но госпитализация им не потребовалась. По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.

Консул республики Узбекистан в Новосибирске Юсуп Кабулжанов сообщил "Интерфаксу", что пятеро из 11 погибших были гражданами этой страны.

По факту гибели людей региональное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).