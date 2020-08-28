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Дело бизнесмена Каковкина из "списка Титова" снова рассмотрят в суде

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил определение Ростовского областного суда в отношении директора "Торгового дома "ГРИФ" Андрея Каковкина по делу о мошенничестве, сообщила агентству "Интерфакс" адвокат Ольга Селихова.

"В четверг состоялось решение четвертого суда кассационной инстанции в Краснодаре. Определение Ростовского областного суда отменили и направили дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию", - сказала Селихова.

Она отметила, что решение суда апелляционной инстанции оспаривалось как защитниками Каковкина, так и представителями компании "МКТ", которая считается пострадавшей стороной по этому делу.

"На заседании огласили только резолютивную часть, а жалобу писали и мы, и потерпевшие, поскольку нет текста постановления, поэтому сложно сказать, в чью пользу это решение. Но поскольку не изменили меру пресечения на арест, то вроде как должны принять законное решение", - добавила Селихова.

Ранее сообщалось, что в начале февраля 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, а затем оно было возобновлено.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону в октябре 2019 года признал Каковкина виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Суд установил, что директор ООО "Торговый Дом "ГРИФ" Каковкин, действуя в сговоре с Баскаковым (учредитель фирмы "ДИТИС" - ИФ), 11 августа 2015 года похитил 10 млн рублей, принадлежащие ООО "МКТ".

В январе 2020 года Ростовский областной суд изменил приговор Каковкину по делу о мошенничестве, назначив условный срок вместо реального лишения свободы.

Андрей Каковкин

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