Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:11

Автору поста со словом "сказочный" грозит второй штраф за неуважение к власти

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Верховажский районный суд 5 февраля рассмотрит административное дело Юрия Шадрина об оскорблении власти во "ВКонтакте", сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Для Шадрина это второй случай, когда его привлекают к ответственности за это нарушение. В июне тот же суд оштрафовал его на 30 000 рублей за пост со словом "сказочный".

Сейчас протокол был составлен из-за поста, который Шадрин написал в ноябре 2019 года. Он рассказал, что упомянул там фамилию президента.

Протокол на него поставили по ч. 4 ст. 20.1 КоАП - за повторное нарушение. Это означает, что теперь ему грозит штраф от 100 000 до 200 000 рублей.

Закон об ответственности за неуважение к обществу, органам власти, госсимволам, Конституции и государству вступил в силу весной 2019 года. Он запрещает распространение сообщений, выражающих такое неуважение в неприличной или унижающей достоинство форме и предусматривает их удаление или блокировку ресурса, где они опубликованы. Нарушителям грозит штраф от 30 000 до 300 000 рублей или арест до 15 суток за повторное нарушение.

Юрий Шадрин Вологодская область Вконтакте Верховажье

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Медики исключили коронавирус у обоих госпитализированных в Петербурге мужчин

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями
Новый коронавирус в Китае

У всех четырех обследованных в Приморье коронавирус не подтвердился

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

Россияне поставили загрязнение окружающей среды во главе списка угроз столетия

Что случилось этой ночью: четверг, 23 января

Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России

Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России

Понятие МРОТ планируют исключить из Гражданского кодекса

Участник группировки Цапка рассказал о новых преступлениях бандитов

Участник группировки Цапка рассказал о новых преступлениях бандитов
Новый коронавирус в Китае

В "Пулково" озвучили предварительный диагноз пассажира, вернувшегося из Китая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');