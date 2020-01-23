Автору поста со словом "сказочный" грозит второй штраф за неуважение к власти

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Верховажский районный суд 5 февраля рассмотрит административное дело Юрия Шадрина об оскорблении власти во "ВКонтакте", сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Для Шадрина это второй случай, когда его привлекают к ответственности за это нарушение. В июне тот же суд оштрафовал его на 30 000 рублей за пост со словом "сказочный".

Сейчас протокол был составлен из-за поста, который Шадрин написал в ноябре 2019 года. Он рассказал, что упомянул там фамилию президента.

Протокол на него поставили по ч. 4 ст. 20.1 КоАП - за повторное нарушение. Это означает, что теперь ему грозит штраф от 100 000 до 200 000 рублей.

Закон об ответственности за неуважение к обществу, органам власти, госсимволам, Конституции и государству вступил в силу весной 2019 года. Он запрещает распространение сообщений, выражающих такое неуважение в неприличной или унижающей достоинство форме и предусматривает их удаление или блокировку ресурса, где они опубликованы. Нарушителям грозит штраф от 30 000 до 300 000 рублей или арест до 15 суток за повторное нарушение.